Курбанов: у себя дома «Баскония» преображается и становится ещё сильнее

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии Евролиги с «Басконией» (2-0).

«Две победы – это хорошее преимущество, но оно облачно. У себя дома «Баскония» преображается и становится ещё сильнее. В Витории нас ждёт горячий приём, последний раз мы выигрывали у басков на выезде в 2015 году. Поэтому надо быть максимально сконцентрированными. Пока быстрая игра «Басконии» выбивает нас из колеи. Мы очень легко теряем преимущество в 10-15 очков. Возможно, не получается равномерно распределить силы на всю игру, возможно, мешает что-то ещё. Будем разбираться.

Был ли фол на Хайнсе в решающем эпизоде второй игры? Всё остаётся на усмотрение арбитров. У игроков немного другая задача. Если судьи увидели фол на Хайнсе, значит, он был. Кайл – молодец, что в такой нелёгкий момент реализовал два штрафных», – приводят слова Курбанова «Известия».