Райли: хотел бы объяснить Уэйду, почему мало боролся за него

Президент «Майами Хит» Пэт Райли признался, что был сильно расстроен решением Дуэйна Уэйда покинуть клуб прошлым летом.

«Знаю, он считает, что я недостаточно боролся, чтобы сохранить его. Я был очень опечален, когда Дуэйн отказался остаться. Хотел бы я быть там и объяснить ему, почему мало боролся за него в конце. Но я боролся за команду. Я хотел сделать для Дуэйну одну вещь и, может, это затуманило мой взгляд. Я хотел раздобыть ему ещё одного игрока, чтобы он завершил карьеру в боеспособной команде», — приводит слова Райли ESPN.