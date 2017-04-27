«Бостон» дома переиграл «Чикаго» и повёл 3-2 в серии

«Бостон Селтикс» дома одержал победу над «Чикаго Буллз» со счётом 108:97 в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона».

В течение первых трёх четвертей ни одной из команд не удавалось добиться значительного преимущества, однако в последнем игровом периоде «Селтикс» переиграли «Буллз» со счётом 29:16, что и принесло им итоговую победу.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд, набравший 26 очков, а также выполнивший 11 подборов и 8 передач. В составе «Бостона» по 24 очка — на счету Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса, у Эла Хорфорда — 21 очко, 7 подборов и 9 передач.

Шестой матч серии состоится на площадке «Буллз» 29 апреля, начало — в 03:00 мск.