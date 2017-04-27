Айзея Томас: говорят, что я защищаюсь хуже всех в НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас с юмором отреагировал на реплики о хороших действиях в обороне в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Чикаго Буллз».

«Только не надо меня восхвалять. Говорят, что я защищаюсь хуже всех в НБА», – передаёт слова Томаса The Score.

Встреча закончилась домашней победой «Бостона» со счётом 108:97, после которой он ведёт в серии 3-2. При этом Томас нередко оборонялся против значительно превосходящего его в габаритах атакующего защитника Джимми Батлера.