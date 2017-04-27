Уэйд пожаловался на отсутствие горячей воды в гостевой раздевалке «Бостона»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд пожаловался на отсутствие горячей воды в гостевой раздевалке «Бостон Селтикс». Ветеран известил об этом своих одноклубников после поражения в пятой встрече (97:108).

Разыгрывающий Брендон Дженнингс в «твиттере» сообщил, что подобное может быть не случайностью.

«Они так делают», — написал Дженнингс.

Поражение в Бостоне стало для «Буллз» третьим подряд, и теперь они уступают в серии — 2-3. Шестой матч состоится в Чикаго 29 апреля. Седьмая встреча, при необходимости, пройдёт 30 апреля.