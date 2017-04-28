Оладипо, Нэнс и Лавин – претенденты на автора лучшего данка сезона

НБА представила ролик, посвящённый претендентам за звание автора лучшего данка минувшего регулярного чемпионата. Среди них оказались атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Виктор Оладипо, мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнс и защитник «Миннесота Тимбервулвз» Зак Лавин.
Победитель в номинации будет определён голосованием болельщиков.
Видео данка Оладипо доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.
Видео данка Нэнса доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.
Видео данка Лавина доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.