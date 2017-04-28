Носов: «Астана» не выиграет у ЦСКА ни одного матча, даже дома

Двукратный вице-чемпион мира Виталий Носов считает, что «Астана» не сможет оказать сколь-нибудь серьёзного сопротивления ЦСКА в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«В этой паре всё понятно заранее. Уверен, что неудачная серия «Астаны» в играх плей-офф Единой лиги получит своё продолжение. У казахстанцев нет шансов выиграть хотя бы один матч у ЦСКА, даже дома», — приводит слова Носова издание «Известия».

Относительно пары «Локомотив-Кубань» — УНИКС он дал такой прогноз: «В этой паре я отдаю предпочтение «Локомотиву». Думаю, что серия не закончится в три матча, но в итоге краснодарцы возьмут верх. После прихода Саши Обрадовича у команды наладилось отличное взаимодействие в защите. Они смогут сдержать Лэнгфорда и Колома. Обидно, что «Локо» уступил в полуфинале Еврокубка «Уникахе». Иначе краснодарцы бы уже выполнили главную задачу на сезон — квалифицировались в Евролигу-2017/18. Теперь эта задача практически невыполнима. Даже в случае победы над УНИКСом краснодарцы выходят на ЦСКА, обыграть которых в серии практически нереально. Хотя для повышения интереса к нашему баскетболу это просто необходимо».

Также эксперт оценил шансы в паре «Химки» — «Енисей». «Енисей» уже выполнил задачу на сезон. Окулов создал очень симпатичную команду, потрепавшую нервы всем нашим лидерам. «Химкам» будет нелегко в этой серии, но не думаю, что она затянется. Для команды Душко Ивановича это будет хорошая тренировка перед полуфиналом. Мне кажется, что серия «Химки» – «Зенит» станет главным украшением плей-офф. На кону стоит путёвка в Евролигу, главная цель сезона для обоих коллективов», — отметил Носов,