35 очков Джеймса помогли «Кливленду» выиграть первый матч серии с «Торонто»

«Кливленд Кавальерс» обыграл «Торонто Рэпторс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 116:105 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, на счету которого 35 очков и 10 подборов. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 передач, Тристан Томпсон — из 11 очков и 14 подборов. За «Торонто» 20 очков и 11 передач набрал Кайл Лоури, ещё 19 очков в активе Демара Дерозана.

Второй матч серии состоится 4 мая.