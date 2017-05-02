Джеймс: заплачу штраф за Дантэя Джонса

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после первого матча серии второго раунда плей-офф с «Торонто Рэпторс» (116:105) сказал, что заплатит штраф в размере $ 6 тыс. за защитника Дантэя Джонса.

«Я сказал Джонсу: «Послушай, Дантэй, хватит постоянно получать удаления в матчах с «Торонто». Я собираюсь перестать оплачивать твои штрафы». Но ему не стоит беспокоиться об этом. Он в порядке», – приводит слова Джеймса ESPN.

Джонс был удалён в поединке с «Рэпторс» за грубые слова в адрес защитника Нормана Пауэлла и центрового Якоба Пёлтля.

Отметим, что в 2017 году 36-летний ветеран получил от «Кливленда» всего $ 9 тыс.