Джеймс: никогда не знаешь, как сыграешь после 8-дневной паузы

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Торонто Рэпторс» (116:105) в первом матче серии второго раунда плей-офф.

«Это было загадкой. Мы не знали, чего ожидать, когда выходили на паркет. Конечно, ты готовишься и хочешь хорошо сыграть, но никогда не знаешь, как всё сложится после 8-дневной паузы. Но в итоге мы играли с феноменальной энергией», – приводит слова Джеймса ESPN.

Леброн провёл на площадке 41 минуту, собрав коллекцию из 35 очков, 10 подборов, 4 результативных передач, 1 блок-шота и 1 перехвата.

Напомним, что «Кливленд» в первом раунде победил «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0.