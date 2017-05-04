Коби Брайант помогает Айзее Томасу готовиться к матчам плей-офф

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал, как легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант помогает ему в подготовке к поединкам плей-офф.

«Мы общались на протяжении нескольких последних недель с тех пор, как моя сестра погибла. Он помогает мне со второго матча серии с «Буллз». Мы вместе смотрели фильм с моей игрой по телефону в течении 30 минут. Коби смотрел его и говорил, что мне нужно улучшить.

Я не собираюсь рассказывать вам секреты. Коби это не понравится. В ментальном плане он находится на совершенно другом уровне, чем любой человек, которого я встречал в своей жизни. Коби посмотрел каждую секунду моего фильма. Он рассказал мне о таких вещах, которые я ранее не замечал», – приводит слова Томаса ESPN.

Отметим, что после поражения во втором поединке с «Чикаго» «Бостон» победил четыре раза подряд.