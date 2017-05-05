У Айзеи Томаса снова выпали зубы во время матча с «Вашингтоном»

У разыгрывающего «Бостон Селтикс» Айзеи Томаса второй раз выпали зубы — во время третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Вашингтон Уизардс». Игроку пришлось пропустить начало второй половины поединка, пока врач команды вставлял их на место. Ранее защитнику выбили зуб в первой встрече серии, и он был вынужден перенести шестичасовую стоматологическую операцию, чтобы вернуть его на место.

«Зубы выпали, и пришлось вставлять их назад. Они временные, так что от удара могут сломаться или выпасть. До конца сезона я не могу вставить постоянные», – прокомментировал инцидент ESPN Томас.

Встреча закончилась выездным поражением «Бостона» со счётом 89:116, после которого он ведёт в серии 2-1.