Хэйворд: горжусь достижениями «Юты» в нынешнем сезоне

Лёгкий форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд выразил удовлетворение результатами команды в нынешнем сезоне.

«Я горжусь тем, какой путь проделала «Юта». С 25 побед в регулярном чемпионате до успехов в нынешнем сезоне. Когда я думаю об этом, на лице появляется улыбка», – цитирует Хэйворда ESPN.

В текущем сезоне «Джаз» одержали 51 победу при 31 поражении в регулярном чемпионате и дошли до второго раунда плей-офф. Сам форвард набирал по 21,9 очка и совершал по 5,4 подбора за 35 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 24,1 очка и 6,1 подбора за 37 минут в плей-офф.