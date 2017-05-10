Хэйворд пока не решил, воспользуется ли опцией продления контракта с «Ютой»

Форвард «Юты» Гордон Хэйворд признался, что пока не определился с тем, откажется ли он от опции продления контракта на следующий сезон, за который должен заработать $ 16,7 млн, ради того, чтобы получить статус свободного агента в межсезонье.

Баскетболисты «Джаз» недавно завершили выступления в плей-офф, потерпев поражение во втором раунде от «Голден Стэйт».

«Трудно сейчас думать об этом, после всего того, что мы пережили. Сегодня всё ещё присутствует ощущение ожидания следующей игры, ожидание следующего соперника. Понятно, что всё закончено, но тяжело избавиться от этого чувства», — цитирует Хэйворда ESPN.