Уолл: многие сомневались в «Вашингтоне» после поражений в первых двух играх

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл поделился эмоциями от победы в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (92:91).

«После победного трёхочкового я хотел показать, как сильно я люблю этот город, как сильно я люблю своих товарищей по команде, как много борьбы у нас есть. Мы никогда не сдаёмся. Многие люди сомневались в нас после поражений в первых двух играх. Многие не верили, что мы сможем выиграть этот матч дома. Я хочу, чтобы город знал, что мы любим его за ту поддержку, которую болельщики оказывают нам», – приводит слова Уолла ESPN.