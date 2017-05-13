Уолл: не надо приезжать в мой город в чёрной одежде

Лидер «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл раскритиковал игроков «Бостон Селтикс», которые приехали на шестой матч серии в чёрной одежде.

«Не надо приезжать в мой город в чёрной одежде, намекая на похороны. Меня это только повеселило. Мне кажется, они просто скопировали это у нас. Мы держали это в голове на протяжении всей игры. Я не хочу, чтобы они приезжали в Вашингтон в чёрной одежде. Мы были обязаны победить их», – приводит слова Уолла ESPN.

Встреча завершилась победой «Уизардс» со счётом 92:91.

Джон провёл на паркете 42 минуты, собрав коллекцию из 26 очков, восьми результативных передач, двух подборов и двух блок-шотов, а также стал автором победного трёхочкового.