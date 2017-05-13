Стивенс про чёрную одежду «Бостона»: я не даю советов по части моды

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс заявил, что не участвовал в акции своих подопечных, которые решили приехать на шестой матч с «Вашингтон Уизардс» в чёрной одежде.

«Меня нет в их переписке. И я не консультирую их по части моды», — приводит слова Стивенса корреспондент CSN Чейз Хьюз.

Также сообщается, что идея надеть всё чёрное принадлежала лидеру «Селтикс» Айзее Томасу.

Приехав в чёрном, «Бостон» ответил на аналогичную акцию «Вашингтона» в январе. Встреча завершилась победой «Уизардс» — 92:91, счёт в серии — 3-3.