К. Леонард, Др. Грин и Р. Гобер претендуют на звание лучшего по игре в защите

НБА на своём официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего игрока оборонительного плана.

В тройку финалистов попали форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, а также центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Обладатель награды будет объявлен 26 июня на специальной церемонии.

Напомним, что в сезонах-2014/15 и 2015/16 лучшим по игре в защите признавался Кавай Леонард.

Ранее НБА огласила имена претендентов на звание MVP сезона и награду «Тренер года».