Юдо: готов сразиться с «Олимпиакосом» за чемпионство

Центровой «Фенербахче» Экпе Юдо рассказал о готовности сыграть в финале плей-офф Евролиги.

«Поздравляю ЦСКА и «Реал» с прекрасным сезоном, но им не повезло. Нам предстоит разыграть титул, и мы невероятно рады этому факту. Я готов сразиться за чемпионство и с нетерпением жду финального матча», – рассказал Юдо.

Напомним, что в полуфинале турнира «Фенербахче» обыграл мадридский «Реал» со счётом 84:75.

Юдо провёл на паркете 38,5 минуты, собрав коллекцию из 18 очков, 12 подборов, 8 результативных передач, 2 блок-шотов и 1 перехвата.