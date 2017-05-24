Ирвинг: «Кливленд» не мог вернуться в Бостон при счёте в серии 2-2

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг рассказал о своей мотивации в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«У меня в голове постоянно крутилась мысль: «Нельзя позволить «Селтикс» выравнять положение в серии». Мы не могли вернуться в Бостон при счёте 2-2. Нам нужно было сделать всё для победы», – цитирует Ирвинга ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 112:99, после которой он ведёт в серии 3-1. Защитник в ней набрал 42 очка и отдал 4 передачи.