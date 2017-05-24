Краудер: в пятом матче дома «Бостон» должен сыграть лучше, чем в первых двух

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Дже Краудер считает, что его команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражения в двух стартовых домашних матчах финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс».

«Мы достаточно объективны, чтобы осознавать, что в начале серии играли дома плохо. Но теперь мы хотим подарить своим болельщикам лучший результат, чем в двух стартовых поединках на своей площадке», – цитирует Краудера ESPN.

Четвёртая встреча закончилась выездным поражением «Бостона» со счётом 99:112, после которого он уступает в серии 1-3.