Ирвинг установил личный рекорд, набрав 42 очка за матч в плей-офф

НБА представила ролик, посвящённый высокой результативности разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс». Ирвинг набрал 42 очка, реализовав 11 из 15 бросков с ближней и средней дистанций, 4 из 7 трёхочковых и 8 из 9 штрафных, и таким образом установил новый личный рекорд в плей-офф.

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 112:99, после которой он ведёт в серии 3-1.

Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube.