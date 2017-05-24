Джеймс: Ирвинг всегда готов стать лидером в критической ситуации

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс отметил важную роль разыгрывающего Кайри Ирвинга в победе над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финала Восточной конференции.

«Ирвинг вышел на авансцену и не позволил команде потерять контроль над игрой во второй половине. Он всегда готов стать лидером в критической ситуации. Причём чем важнее поединок, тем лучшее Кайри действует. Он знал, что пока меня нет на площадке, он должен взять на себя инициативу в нападении, даже под опекой цепкого Эйвери Брэдли», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 112:99, после которой он ведёт в серии 3-1.