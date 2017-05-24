Брэд Стивенс: возвращение Айзеи Томаса на паркет сейчас даже не рассматривается

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс рассказал о текущем состоянии здоровья разыгрывающего команды Айзеи Томаса.

«Возвращение Томаса на площадку в нынешнем сезоне даже не рассматривается. Данные его обследований направлены специалистам. Думаю, Айзея проконсультируется с одним или двумя докторами перед тем, как принять решение о том, каким образом он будет лечиться: с помощью операции или по особой восстановительной программе», – цитирует Стивенса ESPN.

Томас усугубил травму бедра во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» и выбыл до конца сезона.