Ирвинг: мой организм меня ненавидит

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг признался, что в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» играл, несмотря на боль.

«Я подворачивал ногу уже столько раз. В такой ситуации есть два варианта: сидеть на скамейке и жалеть себя или ловить момент. Я до сих пор нахожусь под воздействием адреналина. Но уверен, что, когда вернусь домой, мой организм меня возненавидит», – цитирует Ирвинга The Score.

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 112:99, после которой он повёл в серии — 3-1. Защитник в ней набрал 42 очка и отдал 4 передачи.