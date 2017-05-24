Джеймс: за карьеру я исполнил больше данков, чем «запорол»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не стыдится того факта, что не смог исполнить данк без сопротивления в четвёртом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».

«По-моему, у меня и в Бостоне был подобный случай. Думаю, пару раз в карьере у меня случались проблемы с тем, чтобы забить сверху. Но всё-таки я исполнил данков больше, чем «запорол». Так что процент реализации очень хороший», – передаёт слова Джеймса Sports Illustrated.

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 112:99, после которой он ведёт в серии 3-1. В нынешнем сезоне форвард исполнил 160 данков при 7 неудачных попытках.