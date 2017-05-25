Атакующий защитник Дуэйн Уэйд, вероятнее всего, останется в «Чикаго Буллз» на второй сезон. Как сообщает Chicago Tribune, Уэйд намеревается воспользоваться в своём контракте опцией игрока, позволяющей продлить соглашение ещё на год, за который должен он заработать $ 23,8 млн. Этой опцией Уэйд может воспользоваться до 27 июня.

В конце апреля Уэйд признался, что уже может позволить себе не гоняться за чемпионскими перстнями, а может выбрать для себя приоритетом возможность передавать свои знания молодым игрокам.