Мозгов присоединится к сборной России для подготовки в Евробаскету 24 июля

Агент центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал, как будет проходить подготовка игрока к Евробаскету-2017.

«Тимофей 13 июня улетает в Лос-Анджелес, где будет заниматься индивидуально с тренером до конца месяца. В начале июля он уже вернётся в Россию, где запланирована масса мероприятий. А 24 июля Мозгов присоединится к сборной, которая начнет сбор в Новогорске. Он хочет и настроен выступить на Евробаскете», – цитирует Шарифьянова ТАСС.

Евробаскет-2017 начнётся 31 августа.