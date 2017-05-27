«Зенит» победил «Химки» и повёл в серии — 2-0

«Зенит» добыл вторую домашнюю победу в полуфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». В первой половине поединка хозяева испытывали серьёзные проблемы и уступили в ней с разницей в 9 очков. После перерыва подопечным Василия Карасёва удалось сократить отставание.

Исход матча решался в последние минуты, ещё за 2 минуты до финальной сирены счёт на табло был равный. Тем не менее усилиями Райана Тулсона и Аарона Уайта «Зениту» удалось вырвать победу — 92:89. Таким образом, счёт в серии стал 2-0.

Самым результативным в составе победителей стал Райан Тулсон, набравший 24 очка. У «Химок» 23 балла на счету Алексея Шведа.