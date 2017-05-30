Мозгов: бывает, езжу с сыном по Химкам на троллейбусе

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной России Тимофей Мозгов рассказал, что, находясь в России, периодически пользуется общественным транспортом по просьбе сына.

«Честно говоря, давно не спускался в подземку. Зато сын недавно попросил покатать его на троллейбусе. Бывает, езжу с ним по Химкам. Он и в Лос-Анджелесе очень хотел, но там я не рискнул. В Химках же вырос, поэтому спокойно могу проехаться на общественном транспорте. До сих пор помню все маршруты», — приводит слова Мозгова Russia Today.