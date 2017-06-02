ЦСКА продлит контракт с Курбановым на следующий сезон

ЦСКА воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон с форвардом Никитой Курбановым, сообщают «Известия». Решения по поводу продолжения сотрудничества с остальными игроками, срок действия соглашений которых завершается после окончания текущего сезона, руководством клуба пока не приняты.

В нынешнем сезоне 30-летний Курбанов набирал по 6,1 очка и совершал по 3,8 подбора за 19 минут в среднем за игру в Евролиге и записывает в актив по 8,2 очка и 4,4 подбора за 17 минут в Единой лиге ВТБ.