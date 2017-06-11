Ясикявичус и «Барселона» не могут договориться о контракте

После расставания с Георгиосом Барцокасом «Барселона» приступила к поиску главного тренера на освободившуюся должность. Одним из кандидатов на этот пост является наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичус.

Однако как сообщает Eurohoops, несмотря на поступившее предложение испанского клуба, стороны ещё далеки от подписания соглашения. Камнем преткновения в переговорах остаются финансовые разногласия. По информации источников, Ясикявичус готов стать тренером каталонцев, но не любой ценой. На данный момент оклад литовца составляет около € 500 тыс.

Кроме того, специалист также имеет предложение от тель-авивского «Маккаби», как бы то ни было, в июле Ясикявичус отправится в Барселону на молодёжный турнир, где, возможно, проведёт также переговоры с представителями клуба.

«Барселона» может сменить Барцокаса на Ясикявичуса или Алонсо