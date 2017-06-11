Уэйд провёл встречу с «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд провёл встречу с руководством клуба. На встрече обсуждалось продолжение сотрудничества — летом Уэйд может стать свободным агентом или воспользоваться опцией продления контракта. До 27 июня он может использовать опцию и продлить контракт на год, получив за сезон $ 23,8 млн.

Как сообщает Chicago Tribune, встреча прошла положительно. В клубе рассчитывают, что Уэйд останется в «Буллз». Неделей ранее представители «Чикаго» также встретились с форвардом Джимми Батлером.