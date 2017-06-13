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Лучшие игровые моменты «Голден Стэйт» в плей-офф сезона-2016/17

13 июня 2017, вторник. 16:40. Баскетбол

НБА оформила видеоподборку лучших игровых моментов в исполнении игроков «Голден Стэйт» в серии плей-офф сезона-2016/17. 12 июня «Уорриорз» одержали четвёртую победу в финальной серии с «Кливлендом» и оформили чемпионство. В розыгрыше плей-офф «Голден Стэйт» потерпел всего одно поражение (в финале от «Кавальерс»), завершив его с показателем 16-1.

Калифорнийский клуб повторил рекорд лиги по наименьшему количеству поражений в плей-офф. Ранее такого результата удалось добиться «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).

Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс
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