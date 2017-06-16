Приджиони возглавил «Басконию»

40-летний аргентинец Пабло Приджиони стал новым главным тренером «Басконии». Специалист подписал с клубом двухлетний контракт, об этом сообщает официальная страница команды в «Твиттере».

Аргентинец на тренерском мостике заменит Сито Алонсо, который в свою очередь возглавил «Барселону».

Отметим, что для Приджиони это будет первый опыт тренерской работы. Экс-разыгрывающий завершил активные выступления лишь в этом году, последней командой в карьере Приджиони была именно «Баскония». Ранее сообщалось, что молодой наставник мог войти в тренерский штаб своей бывшей команды — «Нью-Йорк Никс».

Приджиони может возглавить «Басконию»