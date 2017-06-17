Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, уступив Бельгии

Женская сборная России проиграла сборной Бельгии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, потерпев таким образом первое поражение на турнире.

В первой четверти бельгийки оформили отрыв в 14 очков и удерживали его вплоть до четвёртой четверти. В заключительной десятиминутке российская сборная сумела отыграть двузначное отставание, переведя матч в овертайм.

Тем не менее в дополнительной пятиминутке бельгийкам удалось вырвать победу. Самой результативной в составе российской сборной стала Эпифанни Принс, набравшая 17 очков, во втором матче подряд дабл-дабл оформила Мария Вадеева (16 очков + 14 подборов). У сборной Бельгии 23 очка набрала Эмма Миссеман.