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Гомельский: надеюсь, с приходом Мозгова «Бруклин» всплывёт со дна

21 июня 2017, среда. 15:26. Баскетбол

Комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об обмене центрового Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс», а также о работе менеджмента новой команды россиянина.

«В первую очередь хочется понять отношение тренера «Бруклина» к этому приобретению. Если тренер верит в игрока, значит, у Тимофея будет игровое время. Возможно, с уходом Лопеса Тимофея будут наигрывать основным центровым. За Мозгова я рад, это хороший вариант. Тима с восторгом мне рассказывал, какой у него дом в Лос-Анджелесе. В Бруклине не будет столько солнца, море там холоднее. Думаю, Мозгову с семьёй и там будет хорошо. То, что владеет «Бруклином» соотечественник Мозгова, россиянин Прохоров, не имеет отношения к перспективам Тимофея. Это прерогатива тренера.

Многие другие шаги менеджмента «Бруклина» мне не понятны. Широковещательное заявление Прохорова о том, что через пять лет его клуб завоюет титул, не осуществилось. Перед началом прошлого сезона я имел продолжительную беседу с генеральным менеджером «Бруклина». Он был очень воодушевлён. Но команда играла плохо. С началом сезона выяснилось, что в команде не то что звезд нет, а в принципе некем играть. Нет состава. Изменится ли что-то с приходом Мозгова, надо посмотреть. Для того чтобы команда всплыла со дна турнирной таблицы, нужна планомерная работа. Надеюсь, с приходом Тимофея она начнётся. Но в ближайшем сезоне ждать от «Бруклина» выхода в плей-офф не стоит», – сказал Гомельский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.

В ночь на 21 июня стало известно, что «Лейкерс» обменяли Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Бруклин». Взамен калифорнийцы получили центрового Брука Лопеса и 27-й пик драфта-2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Владимир Гомельский Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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Что ждёт Тимофея Мозгова после обмена в «Бруклин»?
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