Базаревич: надеюсь, обмен в «Нетс» не повлияет на решение Мозгова сыграть на ЧЕ

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о том, повлияет ли обмен Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс» на желание игрока принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

«Тимофей объявил, что хочет играть за сборную на чемпионате Европы и бороться за самые высокие места. Надеюсь, что сегодняшний обмен никак не повлияет на его решение», – сказал Базаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.

В ночь на 21 июня «Лейкерс» обменяли Мозгова и Д'Анджело Расселла в «Бруклин» на Брука Лопеса и 27-й пик предстоящего драфта.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная России попала в группу D, где сыграет с командами Великобритании, Латвии, Сербии, Турции и Бельгии.