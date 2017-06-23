Олдридж хочет покинуть «Сан-Антонио»

Форвард Ламаркус Олдридж недоволен своим положением в команде и хочет её покинуть в это межсезонье. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на анонимные источники. Утверждается, что баскетболиста не устраивает то, как его используют на площадке.

Именно недовольство игрока вынудило техасцев начать переговоры о его обмене на один из высоких пиков предстоящего драфта. Ранее сообщалось, что руководство «Сан-Антонио» провело переговоры с представителями клубов, которые имеют право выбора в топ-5 («Филадельфия Севенти Сиксерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Сакраменто Кингз»).

В минувшем регулярном чемпионате Олдридж сыграл в 72 матчах, собирая в них коллекцию из 17,3 очка, 7,3 подбора, 1,9 передачи, 1,2 блок-шота в среднем. В плей-офф на счету форварда 16 поединков, в которых он набирал по 16,5 очка и совершал по 7,4 подбора.