Д. Тэйтум: жду не дождусь, когда начну учиться у Б. Стивенса и А. Томаса

Лёгкий форвард Джейсон Тэйтум, выбранный «Бостон Селтикс» под третьим номером на драфте-2017, не скрывает, что доволен тем, в какую команду попал.



«Здорово оказаться в «Бостоне». Думаю, что смогу многому здесь научиться. Особенно у опытных игроков, которые хорошо знают баскетбол НБА. Жду не дождусь, когда начну заниматься с тренером Брэдом Стивенсом и Айзеей Томасом. Да и вообще со всей командой.

Стивенс говорил, что против исполнителей с такими габаритами и универсализмом, как у меня, очень сложно защищаться», – цитирует Тэйтума ESPN.