Источник: Уэйд будет добиваться выкупа контракта с «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд будет добиваться выкупа контракта, уверяет корреспондент ESPN Брайан Виндхорст. Уэйд уже активировал опцию продления контракта на следующий сезон, которая принесла ему $ 23?8 млн. Однако после этого «Буллз» обменяли своего лидера Джимми Батлера, что приведёт к перестройке в клубе.

По мнению Виндхорста, 36-летний Уэйд продолжит карьеру либо в «Кливленд Кавальерс», где выступает его давний партнёр Леброн Джеймс, либо в «Майами Хит», где провёл всю карьеру, за исключением прошлого сезона.