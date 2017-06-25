Айзея Томас: если бы я был на 10-15 сантиметров выше, стал бы лучшим в мире

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас считает, что низкий рост мешает ему добиваться более высоких достижений.



«Если бы я был выше ростом, то мои выступления привлекали бы ещё больше внимания. Не сомневаюсь в этом. Если бы я был хотя бы на 10-15 сантиметров выше, то стал бы лучшим игроком в мире. Так думаю не только я. Так считают все вокруг.

В действиях низких баскетболистов всегда находят недостатки. Например, упрекают в слабой игре в обороне», – цитирует Томаса ESPN.



Рост защитника составляет 175 см.