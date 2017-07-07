Мозгов: как я понял, Уолтон был против моего обмена

Российский центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов рассказал о своём обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что главный тренер калифорнийского клуба Люк Уолтон был не рад этой сделке.

«Об обмене узнал, когда обедал. Сел покушать возле океана, заказал морепродукты. Я вообще редко морепродукты ем, но тут вдруг чего-то захотелось. Теперь вообще не буду их заказывать, видимо. Позвонили и сказали, что меня обменяли в „Бруклин“. Вот всё.

Со мной никто ничего не обсуждал. Тебе просто говорят, что тебя обменяли, и всё. Никто тебя не спрашивает в основной массе. И мне никто ничего не обещал. Это НБА, и здесь свои правила. Все это понимают.

Что касается прощания с командой, поговорил с Люком Уолтоном за обедом. Мы с ним разговаривали, как я понял, он был против, но и его не спросили. Также написал СМС двум-трём ребятам", — приводит слова Мозгова ТАСС.

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