Трэй Бёрк: никто не хочет играть за «Джаз»

Бывший игрок «Юты Джаз» Трэй Бёрк в ходе общения с баскетбольными болельщиками в социальной сети «Твиттер» объяснил неудачи клуба из Солт-Лейк-Сити на рынке свободных агентов.



«Мне кажется, причина в том, что никто не хочет играть здесь», – написал Бёрк.



Напомним, что этим летом из «Юты» ушёл лидер команды Гордон Хэйворд. Форвард продолжит карьеру в «Бостон Селтикс».



В минувшем сезоне Трэй выступал за «Вашингтон Уизардс». Он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 5,0 очка, 1,8 передачи и 0,8 подбора за 12,3 минуты.

«Спасибо, Юта». Прощальное письмо Гордона Хэйворда Причины, побудившие Гордона Хэйворда перейти в «Бостон», и слова благодарности «Джаз» – в послании игрока родной команде.