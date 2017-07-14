«Парма» усилится латвийским форвардом Гражулисом

Баскетбольный клуб «Парма» планирует подписание контракта с латвийским форвардом Андрейсом Гражулисом, сообщает официальный сайт команды. Контракт сроком на один сезон вступит в силу после успешного прохождения медосмотра.

Минувший сезон 23-летний игрок провёл в составе латвийского «Вентспилса». В чемпионате Латвии Гражулис в среднем набирал 10,5 очка и собирал 5,7 подбора. В Лиге чемпионов ФИБА в активе игрока одна игра, в которой он набрал 8 очков, собрал 7 подборов.

Также Гражулис является серебряным призёром чемпионата Европы 2013 года U-20 в составе сборной Латвии.

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