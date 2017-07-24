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Базаревич: игроки сборной работают с большим энтузиазмом

24 июля 2017, понедельник. 19:29. Баскетбол

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич рассказал о начале подготовки команды в Евробаскету-2017. До 3 августа игроки будут тренироваться в Подмосковье.

«По одной тренировке сложно судить о физическом состоянии игроков – это будет более понятно завтра и послезавтра. Но работают все с большим энтузиазмом, что не может не радовать. Сейчас, видимо, ребятам потребуется какое-то время, чтобы вспомнить нашу прошлогоднюю систему. А в Санкт-Петербурге в конце следующей недели посмотрим, что мы наработали на стартовом этапе подготовки», — приводит слова Базаревича сайт РФБ.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
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