Базаревич: игроки сборной работают с большим энтузиазмом

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич рассказал о начале подготовки команды в Евробаскету-2017. До 3 августа игроки будут тренироваться в Подмосковье.

«По одной тренировке сложно судить о физическом состоянии игроков – это будет более понятно завтра и послезавтра. Но работают все с большим энтузиазмом, что не может не радовать. Сейчас, видимо, ребятам потребуется какое-то время, чтобы вспомнить нашу прошлогоднюю систему. А в Санкт-Петербурге в конце следующей недели посмотрим, что мы наработали на стартовом этапе подготовки», — приводит слова Базаревича сайт РФБ.