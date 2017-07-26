Мозгов: возможно, через 5-6 лет задумаюсь о баскетболе 3х3

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов готов обдумать игру в баскетбол 3х3, но не в ближайшем будущем.

«Да, у меня есть опыт игры 3х3, к сожалению, это было давно. Ещё в детстве мы играли с братьями, заявлялись во все возможные категории и турниры. Но потом я стал профессионалом, и сейчас моё внимание сосредоточено на классическом баскетболе. В настоящее время не планирую принимать участие в турнирах 3х3.

Возможно, в будущем, лет через пять-шесть, и задумаюсь об этом. Посмотрим. Андрей Кириленко говорит, что сначала надо ещё попасть в команду. Это тяжелее, чем в кольцо. На самом деле он прав. Нельзя просто зайти и сказать – я буду играть 3х3. Сначала надо попробовать, это всё-таки другой, специфический вид спорта. Примерно вот как сейчас Макгрегор с Мейвезером будут драться. Надо тренироваться и как минимум наколенники купить", — цитирует Мозгова «Спорт-экспресс».