А. Томасу не потребуется операция на бедре

Разыгрывающему «Бостон Селтикс» Айзее Томасу не потребовалась операция на бедре. Лидер «Селтикс» получил травму правого бедра во втором матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» и больше не вернулся на площадку. До этого то же бедро было повреждено по ходу регулярного первенства.

«Айзея хорошо прогрессирует. Он работает на площадке, совершает броски. Крутит педали на полной скорости на тренажёре и работает в бассейне. Добился хорошего прогресса», — приводит слова генерального менеджера «Бостона» Дэнни Эйнджа SB Nation.