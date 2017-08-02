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Базаревич: клубы не заботятся об игроках сборной России

2 августа 2017, среда. 21:36 Баскетбол

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил недовольство медицинским обеспечением в клубах.

«Нам нужно учитывать, что осенью предстоит отбор на Кубок мира — 2019. И мы хотели посмотреть большее количество людей. Нам нужно было увидеть игроков, которые готовы заменить, скажем так, первый эшелон. Были люди, которых мы хотели видеть и в лагере, и на сборах. Но, к сожалению, например, Стребков, Антипов, Клименко оказались нездоровыми.

Мы очень хотели видеть Антипова на сборах, ждали его до последнего, не объявляли состав. Он позвонил и сказал, что не будет полностью готов к началу сборов. Клименко вчера приехал к нам, прошёл медосмотр. И он тоже не сможет нам помочь.

Мне кажется, нам нужно тщательнее следить за кандидатами в сборную в течение сезона. Те сведения, которые мы получаем о медицинском обеспечении в клубах, вызывают некую оторопь. Кто-то лечится за свой счёт, кто-то операции делает за свой счёт. Например, Шведа мы в прошлом году потеряли не потому, что он получил травму в сборной, а потому, что это был рецидив травмы, полученной им в течение сезона. Не долечили в клубе, и в итоге летом мы его потеряли.

То же самое с Карасёвым. В какой-то мере, это тоже рецидив. Я удивлён, что клубы не заботятся о собственных активах. Игроки — это же активы клубов. Раз они этого не делают, мы должны делать. Это тонкая материя – взаимодействие клубов и сборной. Но мы хотим, чтобы сборная играла хорошо. Значит, должны следить за тем, чтоб медицинское обеспечение кандидатов в сборную было максимальным», — цитирует Базаревича сайт РФБ.

Источник: Официальный сайт РФБ Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Базаревич
Новости. Баскетбол
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