Базаревич: сборная пока далека от той игры, которую показывала в прошлом году

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Финляндии (91:75) в первом матче на международном турнире Кубок Кондрашина и Белова, который проходит в рамках подготовки к Евробаскету-2017.



«Мы рады победить в первой домашней игре. Хотелось бы поздравить игроков, которые впервые надели майку сборной, сыграли хоть и немного минут, но эти минуты были качественными. Это Трушкин и Пушков. И, конечно, поздравляю Сергея Владимировича Быкова с почином в новой роли. Всех их я поздравил в раздевалке и здесь бы тоже хотел это сделать. Мы довольны, мы набрали много очков, но пока далеки от той игры, которую показывали в прошлом году.



Понятно, что сегодня было много шероховатостей, и я уверен, что взаимопонимание между игроками будет гораздо лучше. Ну и в нападении, несмотря на 91 набранное очко, мы слишком часто скатывались к индивидуальной игре. Соперники агрессивно защищались, а мы не начинали наши атаки так, как это следовало делать. Это нужно будет потренировать и «почистить», — приводит слова Базаревича пресс-служба РФБ.